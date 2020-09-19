Украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный, как Потап, заинтриговал необычным видом

Как пишет Politeka.net, музыкант разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в образе дерзкого интеллигента. Он сделал селфи в машине, нацепив винтажные очки и черную кепку-картуз. Кроме того, Потап нарядился в синий пиджак и белую футболку.

"Я покажу тебе M ..... (ваши варианты ,что за M??? Такое А???", - такую задачу рэпер задал своим поклонникам в описании к фото.

Пользователи социальной сети в комментариях принялись отгадывать, что же загадал Потап, и даже нашли сходства с другими знаменитостями:

"Модные Ачечи!✌🤗"; "Вам идёт👌😍"; "М — Марджанджа"; "Какой серьезный❤️❤️❤️😍"; "Я покажу тебе Ботана🤣, а М не знаю при чем 😊 Потап, вы - просто бомба 👍👍👍"; "Моего мальчика. Ну Леша, ты с каждым годом все хорошеешь и хорошеешь, такой милашка ❤️"; "Очень на Серёгу похож 😍"; "Не знаю,что такое М...Но на этой фото на Хрущева похож 😂😂😂".

Недавно Потап удивил поклонников, представ в образе священника с густой длинной бородой. Кроме того, он надел черную рясу с камилавкой и сделал снимок на фоне изображений святых.

Напомним, в сеть слили фото Потапа с новорожденным сыном, артист светится от счастья.

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