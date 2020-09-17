Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась новыми восхитительными кадрами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Больше месяца назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто радует фолловеров милыми фото и видео.
"Тусовочка", - коротко написала Каменских в этот раз.
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Так, на новых домашних фото она показала, как белые пушистые малыши уже заметно подросли.
Свежими кадрами Каменских поделилась в «Сторис», поэтому фанаты артистки не смогли отреагировать на уведенное, но нет сомнения, что пушистики не могли не умилить.
Напомним, ранее Каменских показала, как держит в охапке сразу пятерых своих собачонок.
«Какие милашки», «Супер детка с супер супер детками», «Какие няшные 😍😍😍», «Сколько счастья может поместиться в две руки», "Лапусики", «Ну что за милашество», «Какие лапочки хорошенькие», «Какие лапушки», - восхищались кадрами в Сети.
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