Украинская исполнительница Настя Каменских поделилась новыми восхитительными кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Больше месяца назад в семье Насти Каменских произошло пополнение - ее любимая собачка Мими породы бишон фризе родила щенков. Певица не может нарадоваться очаровательным белоснежным малышам и часто радует фолловеров милыми фото и видео.

"Тусовочка", - коротко написала Каменских в этот раз.

Так, на новых домашних фото она показала, как белые пушистые малыши уже заметно подросли.

Свежими кадрами Каменских поделилась в «Сторис», поэтому фанаты артистки не смогли отреагировать на уведенное, но нет сомнения, что пушистики не могли не умилить.

Напомним, ранее Каменских показала, как держит в охапке сразу пятерых своих собачонок.

«Какие милашки», «Супер детка с супер супер детками», «Какие няшные 😍😍😍», «Сколько счастья может поместиться в две руки», "Лапусики", «Ну что за милашество», «Какие лапочки хорошенькие», «Какие лапушки», - восхищались кадрами в Сети.

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