Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала, в чому зустрічає кожен ранок

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

Видатні зовнішні дані гарячої брюнетки, за допомогою яких вона успішно просуває свої речі в мережі, допомагають її марці Inamorata залишатися на плаву навіть в умовах загальної кризи. Нещодавно на одній з фанатських сторінок дівчина постала у відвертому вбранні власної марки.

Зокрема, красуня показала, що більшу частину своїх повсякденних справ вона робить вдома, а снідати обожнює на веранді. Що красуня поспішила наочно проілюструвати на фото. Не обійшлася Емілі і без своєї впізнаваної "фішки" - максимум спокуси з пишною зоною декольте. Топік ледь утримує її груди.

На фотографії знятої максимально близько, можна розглянути, як витончено одягнена зірка: пишні груди обрамлені в чорний топ з глибоким, спокусливим вирізом на зав'язках. При цьому на ній відсутня білизни. А масивні сережки і кулон підкреслюють красу виразного обличчя Емілі.

Топ виглядає на стрункій фігурі Ратаковськи просто відмінно. Її пишні груди і точені руки звели з розуму шанувальників. Вони почали писати, як відмінно виглядає дівчина, а також хвалити сам топік, запитуючи, де такий можна придбати.

"Занадто красива, королева Емілі", " шалено красива", " чудово красиво 💋", " Люблю гарячу каву з красунею!", "Особливо мені подобається твоє обличчя, місце Твого серця після🌹", "Шикарна в будь-якій позі".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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