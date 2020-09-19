Відома своїм 13-м розміром грудей модель Міла Кузнєцова розбурхала мережу новою фотографією

Зірка не перестає радувати своїх численних шанувальників в соціальній мережі Instagram досить відвертими фотографіями, на яких показує свій значний бюст, передає Politeka.net.

В останній час пишна модель закидала мережу яскравими знімками своєї відпустки і ось тепер Міла Кузнєцова повернулася до Києва і стала учасницею публічного заходу.

Так, засмагла блондинка попозувала в компанії початківців гумористів, з якими познайомилася під час запису однієї з передач на українському телеканалі.

Міла Кузнєцова вирядилася в червоне коротке плаття з величезним декольте, з якого так і вивалювалися неосяжні форми моделі.

Це стало причиною бурхливих коментарів в мережі.

"Всі звичайно красиві, але ти просто зірка👍», «жах навіщо виставляти аж так ходи вже Гола тоді жахливо», «так, дізнаюся цих хлопців, вони класні, і ви круто виглядаєте😊», - висловилися люди.

До цього ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе в незвичайному образі, похвалившись відпочинком.

На фото красуня позувала в смугастому купальнику, демонструючи себе досить близько. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а волосся зібрала в хвіст. Можна на тлі побачити пісок і шезлонги, але важко на них звернути увагу, так як вся увага на пишному бюсті зірки, який займав величезну частину кадру.

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