Відомий український співак Сергій Бабкін показав гаряче фото, на якому постав у зухвалому образі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант і батько трьох дітей Сергій Бабкін повернувся до роботи після карантину - артист крім музики ще й грає в театрі. Своїм новим образом він не на жарт вразив шанувальників - яскравий лук виконавець показав на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, він попросив шанувальників описати рядками з його пісень стан, в якому він перебуває на фото.

Він зробив контрастне фото в чорно-білих тонах і обрав те, на якому є правильне і жорстке світло. Тому його фото вийшло вельми атмосферним.

Бабкін позує в стильних штанях в дрібну клітку і однотонній футболці. Доповнюють стильний образ аксесуари: чоловічий браслет у вигляді ланцюжка і кільця.

Співак розташувався на стільці і дивиться прямо в камеру, насупивши брови, немов його щось засмутило. Але при цьому він виглядає, як справжній мачо. Такий образ дійсно може змусити будь-яку жінку червоніти.

Користувачі мережі під знімком залишили безліч компліментів для Бабкіна. При цьому вони намагалися вгадати, в якому настрої зараз перебуває співак.

"Ох, хлопці, давайте я зроблю зле обличчя, але потім закінчиться епідемія 😁", " Ведмідь)", "були б ми молоді, не втрачали голову💛", " серце рветься, але лід ніяк не рушить...", "Я герой скажіть мені якого роману😊 ", "Хто це був: добрий звір або зла людина".

Нагадаємо, біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву.

Раніше Politeka писала про розлучення Сергія і Сніжани Бабкіних, співак розкрив правду про зраду: "Стояв на колінах і...".

Як повідомляла Politeka, щасливий Сергій Бабкін у зухвалому образі вразив схожістю з Джонні Деппом.



