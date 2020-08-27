Відомий український музикант Сергій Бабкін та його дружина Сніжана заразились коронавірусом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Бабкіна в соцмережі.
Музикант роповів підписникам, що спочатку захворіла його дружина. Серед симптомів - висока температура, ломить тіло, з'явилося печіння в області грудей і пропав нюх.
Симптоми у Сніжани Бабкіної з'явилися 24 серпня. Подружжя прислухалось до поради лікаря та пройшло ПЛР-тест, який виявився позитивним.
"Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції. Звичайно, зараз ми на самоізоляції , звичайно, ми повідомили усім, з ким контактували в ці дні, звичайно, ми на зв'язку з лікарем", - повідомив Бабкін.
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Він також зазначив, що у нього температура піднялася тільки через кілька днів після того, як перші симптоми з'явились у дружини. Наразі подружжя чекає на результати аналізу крові.
"Здається, COVID-19 десь далеко. Але, по суті, він дуже близько. Прошу всіх бути гранично уважними і акуратними, дотримуватися заходів безпеки і прислухатися до себе. Не ігноруйте перші симптоми, наше здоров'я - головне, що є у нас", - написав Бабкін.
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