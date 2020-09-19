Верховна Рада порекомендувала Кабміну до кінця 2020 року виділити додатково шість мільярдів гривень на заробітні плати

Як повідомляє Politeka.net, такий проект підтримали 274 народних депутати. Йдеться про виплати для педагогів за високе навантаження при дистанційній і змішаній формі навчання. Парламентарі просять підвищити виплати для співробітників державних і комунальних навчальних закладів.

Згідно з проектом, Кабінету Міністрів слід передбачити в бюджеті ще 6033 560 тисяч гривень на надбавки до зарплат вчителів. Крім того, Верховна Рада порекомендувала виділити 1,09 мільярда гривень на покупку сертифікованих засобів санітарного захисту для учнів і співробітників навчальних закладів.

Раніше Кабмін запропонував проект бюджету, в якому серед іншого передбачено підвищення зарплат. Згідно з документом, в січні 2021 року "мінімалку" підвищать до шести тисяч гривень, а в липні до 6500. До того ж, з початку року оклади в єдиній тарифній сітці планують збільшити на 30% - до 2670 Гривень, в липні сума ще раз підвищиться – до 2893 гривень. При цьому в грудні розмір мінімальної пенсії в Україні піднімуть до 2100 гривень, максимальні ж пенсії теж зростуть - до 21 тисяч гривень.

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