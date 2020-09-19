Знімок дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна зворушив мережу

Нове фото з'явилося на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, передає Politeka.net.

На ньому 7-річна Ліза в шкільній формі позує в обнімку зі своїм братиком Гаррі. По всій видимості, фотографія зроблена в школі.

Як відомо, двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна в цьому році пішли в перший клас.

Брат і сестра вчаться в приватній підмосковній гімназії на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.

Примадонна і її чоловік ними дуже пишаються, а самі діти по полярності не відстають від своїх зіркових батьків.

"Першокласники", - лаконічно підписаний знімок.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали із захопленням коментувати побачене. Багато хто побажав Лізі і Гаррі добре вчиться і приносити додому тільки хороші оцінки.

"Які ж красиві дітки!!😘 🤗 🤗 ", "Лапулечки! Дай Бог їм здоров'я, щастя.😘 З днем народження!!!", "Розумниці і красені!!! Побільше п'ятірок!!!", "Такі милі", " які вони дружні таке добро від них. Подорослішали і такі серйозні. Щастя вам. Нехай ваше життя буде яскравою і життєрадісною. Удачі вам❤️ » - зворушилися в мережі.

До цього ми писали, що в мережі неоднозначну реакцію викликали фото Примадонни і шестирічної Лізи. На колажі поєднали знімок самої Алли Борисівни в молодості і недавній кадр її дочки в шкільному вбранні.

Думки користувачів соціальної мережі розділилися, адже багато хто помітив подібності, а деякі ж вважають, що співачка і її спадкоємиця абсолютно різні і можуть навіть не бути кровними родичами.

Нагадавши, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.

Також Politeka писала, що дочка Галкіна і Пугачової захопила видом в шкільному вбранні, рідкісний кадр: "подорослішала Лізонька".