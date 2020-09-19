Американська актриса Шерон Стоун здивувала зовнішнім виглядом і розповіла про новий проект

Зірка культового фільму "Основний інстинкт" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі" Instagram " відео, на якому постала в домашньому вигляді крупним планом, передає Politeka.net. 62-річна Шерон записала ролик в напівпрозорому білому топі з квіточками і чорних сонцезахисних окулярах, волосся вона попередньо зібрала на потилиці.

"Заховані секрети розкриваються", - поділилася актриса в описі. Вона представила новий серіал" Сестра Ретчед", знятий за мотивами роману Кена Кізі"Пролітаючи над гніздом зозулі". Прем'єра відбулася на платформі Netflix.

Користувачі соціальної мережі захопилися новою роллю Шерон Стоун і поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Вау, просто вогонь"; " відмінне виконання, не міг відірвати очей від вас ні в одній сцені! У Вас з Брендоном була хімія!"; "Це просто здорово!!!👍 🤗 🤗 🤗 "; "О мій Бог, я закохався";" ❤ ️ 👏 👏 завжди стильно і дуже красиво";" який чудовий виступ❤️👌"; "фантастика";" ви неймовірна жінка, неймовірно талановита актриса, я вас дуже поважаю і люблю";" ви така природна".

Варто відзначити, що в 2001 році у актриси стався крововилив в мозку, яке сильно похитнуло здоров'я. Шерон Стоун постаріла набагато швидше ровесниць, а колишня Краса зів'яла. Незважаючи на пережите, вона продовжує зніматися в серіалах і навіть з'являється на обкладинках журналів.

Нагадаємо, що Шерон Стоун підірвала мережу новим образом, помолодшала на 20 років: "Грецька богиня".

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