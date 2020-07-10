Всемирно известная голливудская актриса Шерон Стоун на днях заставила своих поклонников предположить, что является ведьмой.

Все началось после того, как звезда выложила в социальные сети две своих фотографии. На одной ей 19 лет, второй же снимок был современный. Поклонники 62-летней актрисы заметили невероятное сходство двух фото. Такое ощущение, что время не властно над Шерон Стоун.

По словам звезды «Основного инстинкта», она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов. Просто природа была к ней благосклонна и у нее почти не появились морщины с возрастом.

"Не могу назвать точное число врачей, предлагавших мне сделать подтяжку лица. На уговоры кое-кого я даже поддалась. Но когда посмотрела на свои фотографии, подумала: "Что они собираются подтягивать?!" – рассказывала Шерон Стоун в одном из своих интервью. - В искусстве процесс старения прекрасен. Некоторые несовершенства выглядят очень чувственно. Люди боятся потерять что-то в своей внешности, но ведь они и приобретают. Когда мое лицо потеряло былую полноту, выступили скулы".

С актрисой сложно не согласиться, она действительно, несмотря на свои годы, продолжает поражать красотой и молодостью. И что характерно, засматриваются на нее мужчины гораздо младше, что еще раз доказывает насколько шикарно выглядит актриса.

Не секрет, что российская певица Алла Пугачева неоднокртано прибегала к услугам пластических хирургов. Но, несмотря на это, похвастаться такой же молодой внешностью, как Шерон Стоун, она не может.

Однако тоже выглядит роскошно.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит на самом деле: «Сильно постарела».

Как сообщала Politeka, беда случилась с легендарной Шэрон Стоун, откровенное признание: «Переехал грузовик и...».

Также Politeka писала, что время не пощадило Шэрон Стоун, вот какой стала звезда "Основного инстинкта": "Плакала, видя свое лицо".