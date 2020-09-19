Американская актриса Шэрон Стоун удивила внешним видом и рассказала о новом проекте

Звезда культового фильма "Основной инстинкт" опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, на котором предстала в домашнем виде крупным планом, передает Politeka.net. 62-летняя Шэрон записала ролик в полупрозрачном белом топе с цветочками и черных солнцезащитных очках, волосы она предварительно собрала на затылке.

"Спрятанные секреты раскрываются", - поделилась актриса в описании. Она представила новый сериал "Сестра Рэтчед", снятый по мотивам романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Премьера состоялась на платформе Netflix.

Пользователи социальной сети восхитились новой ролью Шэрон Стоун и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Вау, просто огонь"; "Отличное исполнение, не мог оторвать глаз от вас ни в одной сцене! У вас с Брэндоном была химия!"; "Это просто здорово!!!👍🤗🤗🤗"; "О мой бог, я влюбился"; "❤️👏👏 всегда стильно и очень красиво"; "Какое отличное выступление ❤️👌"; "Фантастика"; "Вы невероятная женщина, невероятно талантливая актриса, я вас очень уважаю и люблю"; "Вы такая естественная".

Стоит отметить, что в 2001 году у актрисы случилось кровоизлияние в мозгу, которое сильно пошатнуло здоровье. Шэрон Стоун постарела гораздо быстрее сверстниц, а былая красота увяла. Несмотря на пережитое, она продолжает сниматься в сериалах и даже появляется на обложках журналов.

Напомним, что Шэрон Стоун взорвала сеть новым образом, помолодела на 20 лет: «Греческая Богиня».

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун переплюнула себя 19-летнюю, Пугачева может позавидовать: "Выступили скулы".

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