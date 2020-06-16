Известная американская актриса Шэрон Стоун осчастливила фанатов, показав себя настоящей - без макияжа и украшений

Так, в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился теплый летний кадр, на котором актриса предстала в естественном виде и со счастливой улыбкой на лице. 62-летняя Шэрон с ногами забралась на мягкий серый диванчик во дворе своего дома вместе с подругой.

Звезда предстала в одном лишь ярко-синем купальнике, без тени смущения показав свое тело - для своих лет актриса выглядит превосходно. Стоит отметить, красотка все еще является обладательницей стройной фигуры и сможет дать фору многим молодым. Светлые волосы знаменитость собрала в низкий пучек, а образ дополнила модными солнцезащитными очками. При этом на ее лице играла легкая улыбка.

Примечательно, что рядом со Стоун на диваничке приютился ее домашний питомец - белый французский бульдог с темными пятнышками на морде, а компанию любимцу составил второй питомец той же породы но уже другой окраски.

Стоит отметить, солнечный кадр со знаменитостью и подругой вызвал немалый ажжиотаж в сети, ведь звезда выглядит правда молодо и ухоженно для своих лет. Поклонники даже написали под постом "2 hotties" (Две чертовки), восхищаясь видом звезді. Подобное, к слову, отмечали и поклонники Аллы Пугачовой, недавно сверкнувшей фигурой в черном купальнике на отдыхе.

На фан-аккаунте появился яркий снимок, сделанный супругом певицы во время отдыха. На представленном кадре артистка удобно отдыхала на шезлонге, загорая под палящим солнцем.

При этом артистка позировала в необычном черном купальнике и такого же оттенка тапочках с бантами. Алла Борисовна аккуратно завязала волосы и удивила фанатов жарким видом. При этом подпись на фан-аккаунте вышла довольно оригинальной:

««Любимая загорает 😘 Снял исподтишка - не любит, когда её фотографируют» ©@maxgalkinru А.П.: «Больше так не делай!!!На первый раз прощу, на второй раз получишь по полной программе. Спасибо, что не в "белых тапочках"».

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит на самом деле: «Сильно постарела».

Также Politeka писала, что время не пощадило Шэрон Стоун, вот какой стала звезда "Основного инстинкта": "Плакала, видя свое лицо".

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