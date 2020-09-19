Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала тіло в купальнику в "природній позі"

Зірка поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Надя позує не одна: компанію їй склала українська засновниця власного бренду одягу і ресторанів Даша Кацуріна. На дівчатах стильні злиті купальники з глибоким декольте і вирізами на боках і спині, що дозволяють їм продемонструвати свої підтягнуті фігури.

Дорофєєва позує в яскраво-рожевому купальнику, що ідеально поєднується з її світлою шкірою. Руками вона тримається за паркан, злегка відстовбурчивши назад свою підтягнуту п'яту точку. Зірка дивиться в камеру, жартома склавши губи "качечкою".

"Вибирати природні пози для фото - це нелегка праця. Ну шо, ми впоралися?",- поцікавилася Надя у своїх шанувальників.

Фанати не залишили її пост без уваги.

"Модельки", "і зараз всі пацани: Воу", "улюблені красуні", "Ви богині", "ще як, але без купальників було б взагалі бомба", "фігурка така красива", "самі невимушені пози", "Поп-зірка", "Ох і Надька", "з таким горіхом взагалі пофіг на все інше", "ти б ще нижче нагнулася , тоді була б і правда- "природна поза" P. S : поза кізочки", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва в шкіряному корсеті побешкетувала з другом, кадри не для слабаків: "Нам з тобою мало!».

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в образі зайчика з Playboy полонила формами, Дантес не встояв: "такі солодкі...".

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва в сукні з шалено великими розрізами засліпила видом на сцені: "нереальні".