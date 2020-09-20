Зіркам подобається вражати публіку виходами в світ в найнеймовірніших і трендових нарядах

Однак іноді артисткам досить злегка одягнутися або оголитися, як на них тут же обрушується шквал коментарів, причому далеко не завжди позитивних. Як правило, зірки підбирають вбрання, які підходять за стилем і їх образу, але дещо спільне між усіма ними все ж є.

Популярні артистки дуже люблять міні-короткі шорти, ультра-вузькі сукні і ледь не переходять межі пристойності всілякі костюми. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото знаменитостей, які захопили фігурами в сміливих міні.

Ольга Полякова практично завжди з'являється на сцені в костюмах їх блискіток, екстравагантного пошиття і супер-короткої довжини. Ефектна блондинка володіє розкішною фігурою, тому завжди вважає за необхідне робити акцент на довгих і рівних ногах. І їй, як відзначають фанати, це відмінно вдається, незважаючи на довжину, всі сукні знаменитості дуже різні.

Настя Каменських намагається підкреслити стегна за допомогою самих різних міні. Дівчина акцентує увагу, що дуже багато намагалася працювати над собою, скинула вагу і їй вдалося отримати свої «форми, як у Кім». Саме тому Настя не приховує свою фігуру, а підкреслює в тісних нарядах.

Ані Лорак на сцені, також як і Оля Полякова, завжди блищить в супер-міні сукнях. Кароліна любить вбрання з блискітками, невеликими декольте і виконані в однаковому дизайні. Найчастіше це наряди з довгими рукавами, приталені і з мінімум деталей.

Тіна Кароль одягає Відверті і сміливі сукні дуже рідко, проте, завдяки міні їй вдається підкреслити, що вона знаходиться у відмінній формі і може здивувати фанатів. Спеціально для модних фотосесій зірка також знімається в екстра-міні на пляжі, в горах і навіть під час вечірник прогулянок, створюючи ефект «живого» фото.

Дженніфер Еністон не так часто показує фігуру в міні. Зірка кіно любить більше скромний і вуличний стиль, проте, кожна її поява в міні розбурхує фанатів, адже артистка виглядає приголомшливо і може скласти конкуренцію молодим.

Не відстає в ефектних появах в міні і вічна суперниця Еністон-Анджеліна Джолі. Актриса завжди була худорлявою і з віком припинила підкреслювати вигини відвертими сукнями, вважаючи за краще скромні і стримані вбрання. У нарядах з довгою міді Джолі завжди виглядала дуже привабливо і секретами краси її догляду за собою продовжують цікавитися мільйони.

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