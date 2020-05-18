Звезда Голливуда Дженнифер Энистон продолжает подогревать слухи о возможном новом романе с Брэдом Питтом

Об этом пишет таблоид Mirror.

Как утверждают осведомленные инсайдеры, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон до сих пор носит кольцо, которое Брэд Питт подарил ей на помолвку в 1999 году.

Украшение, стоимостью в $500 тысяч, папарацци заметили на пальце Энистон во время церемонии "Золотой глобус-2020".

Осведомленный источник из окружения актрисы утверждает, что Энистон не снимает это кольцо, автором уникального дизайна которого является лично Брэд Питт.

Известно, что идею Брэда Питта в жизнь смогла воплотить авторитетный ювелир Сильвия Дамиани, которая создала тонкое кольцо с крупным камнем по центру и россыпью мелких бриллиантов вокруг. Помимо кольца, звезда Голливуда также дарил свой бывшей жене серьги с похожим дизайном.

То, что Дженнифер Энистон его хранила столько лет и снова надела по случаю встречи с Питтом, который, как она знала, обязательно должен быть на "Золотом глобусе-2020", фанаты расценили как готовность звезды "Друзей" возобновить роман с Брэдом.

Стоит отметить, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон смогли помириться примерно четыре года назад. У актера в телефоне вновь появился номер бывшей жены. Он позвонил ей и попросил за все прощения.

«Он взял на себя все ошибки, что помогло им двигаться дальше. Их отношения улучшались с каждым днем», — утверждает осведомленный источник из окружения Энистон.

Сам же Брэд Питт набрался смелости и извинился перед Энистон за обидные слова, которые он сказал в адрес Дженнифер много лет назад.

"Джен — удивительно любящая и веселая женщина, которая остается моей подругой. Это были важные отношения, которые я очень ценю. Я сам был виноват, что моя жизнь стала скучной, и несу за это ответственность", - добавил легендарный актер.

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