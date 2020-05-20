Голливудская актриса Анджелина Джоли установила новый запрет бывшему супругу актеру Брэду Питту

Так, стало известно, что красотка не разрешает экс-мужу знакомить их дочь Шайло со своими подругами.

Известно, что сейчас ходят слухи о романе Брэда с 31-летней актрисой Алией Шокат. Пока официального подтверждения этому нет, пишет Mirror.

При этом Джоли все же настаивает прервать общение ребенка с Алией. Обе познакомились во время того, как проводили время вместе с Питтом.

Кроме того, Джоли потребовала прекратить общение Шайло с бывшей супругой актера, Дженнифер Энистон.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Питт сообщил о том, что не ищет романов, но и не сторонится новых отношений.

«Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один из этих слухов не соответствует действительности», - сказал актер.

Напомним, недавно Дженнифер Энистон рассказала, что чувствовала, увидев снимки из первого совместного отпуска Брэда Питта и Анджелины Джоли.

По словам звезды, ей было очень больно, но прошло время Энистон смогла с улыбкой говорить об этом.

Ранее сообщалось, что спустя многие годы Брэд Питт нашел в себе силы извиниться перед Дженнифер Энистон за слова о том, что сделал правильный выбор и нашел любимую женщину в лице Джоли.

Теперь артист говорит, что Джен очень любящая, веселая женщина, а также его подруга. Как отметил Питт, отношения с Энистон остаются для него очень важными.

Напомним также - Питт надеется, что 27 мая, в день рождения Шайло, праздник пройдет в его особняке, а поэтому вовсю придумывает конкурсы и дургие развлечения.

Напомним, любовник Анджелины Джоли и Синди Кроуфорд прервал молчание, сенсационные откровения.

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