А мы помним их молодыми и красивыми

Голливудские звезды, которые были очень популярны в 80-90-х годах, сегодня все реже снимаются, но все также радуют своих поклонников подробностями о своей жизни

Многие из них уже утратили свой шарм, ведь время никого не щадит. Доказательством этому являются архивные фото, которыми с удовольствием делятся известные актрисы, вспоминающие молодость. Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят популярнейшие звезды прошлого столетия.

62-летняя Шэрон Стоун в 2001 году перенесла внутримозговое кровоизлияние, в результате чего постарела раньше времени. Сегодня красотка Шэрон выглядит как типичная бабушка, но при этом старается жить на полную.

Деми Мур удержать в руках молодость не помог даже брак с молодым актером Эштоном Катчером. Актриса заметно изменилась, но ушла с головой в писательство и творчество.

Дженнифер Энистон, которую никак не могут оставить в покое, приписывая отношения с ее бывшим мужем Брэдом Питтом, тоже постарела. Сегодня Джен 51 год, но в сердцах у поклонников до сих пор хранится образ Рейчел из культового сериала.

62-летняя Мишель Пфайффер не прибегает к услугам пластических хирургов, предпочитая естественно стареть. Это видно по ее свежим фотографиям.

64-летнюю Вупи Голдберг сегодня тоже трудно узнать, хоть актриса всегда выглядела довольно взрослой женщиной, а не юной девушкой.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядит без одежды: "Старение может быть прекрасным".

А еще Politeka писала, как изменились звезды "Титаника", "Красотки", Основного инстинкта" и других культовых фильмов: "стареют только мужики".

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