Звездам нравится поражать публику выходами в свет в самых невероятных и трендовых нарядах

Однако иногда артисткам достаточно слегка приодеться или оголиться, как на них тут же обрушивается шквал комментариев, причем далеко не всегда положительных. Как правило, звезды подбирают наряды, подходящие по стилю и их образу, но кое-что общее между всеми ими все же есть.

Популярные артистки очень любят мини – короткие шорты, ультра-узкие платья и едва не переходящие грани приличий всевозможные костюмы. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото знаменитостей, которые восхитили фигурами в смелых мини.

Ольга Полякова практически всегда появляется на сцене в костюмах их блесток, экстравагантного пошива и супер-короткой длинны. Эффектная блондинка обладает роскошной фигурой, поэтому всегда считает необходимым делать акцент на длинных и ровных ногах. И ей, как отмечают фанаты, это отлично удается, несмотря на длину, все платья знаменитости очень разные.

Настя Каменских старается подчеркнуть бедра при помощи самых разных мини. Девушка акцентирует внимание, что очень много пыталась работать над собой, сбросила вес и ей удалось получить свои «формы, как у Ким». Именно поэтому Настя не скрывает свою фигуру, а подчеркивает в тесных нарядах.

Ани Лорак на сцене, также как и Оля Полякова, всегда блистает в супер-мини платьях. Каролина любит наряды с блестками, небольшими декольте и исполненные в одинаковом дизайне. Чаще всего это наряды с длинными рукавами, приталенные и с минимум деталей.

Тина Кароль надевает откровенные и смелые платья очень редко, тем не менее, благодаря мини ей удается подчеркнуть, что она находится в отличной форме и может удивить фанатов. Специально для модных фотосессий звезда также снимается в экстра-мини на пляже, в горах и даже во время вечерник прогулок, создавая эффект «живого» фото.

Дженнифер Энистон не так часто показывает фигуру в мини. Звезда кино любит больше скромный и уличный стиль, тем не менее, каждое ее появление в мини будоражит фанатов, ведь артистка выглядит потрясающе и может составить конкуренцию молодым.

Не отстает в эффектных появлениях в мини и вечная соперница Энистон – Анджелина Джоли. Актриса всегда была худощавой и с возрастом прекратила подчеркивать изгибы откровенными платьями, предпочитая скромные и сдержанные наряды. В нарядах с длинной миди Джоли всегда выглядела очень привлекательно и секретами красоты ее ухода за собой продолжают интересоваться миллионы.

Напомним, что Энистон засветила на пальце помолвочное кольцо от Брэда Питта: "Хранила столько лет и...", фото.

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун, Энистон, Пфайффер и другие звезды Голливуда напугали переменами во внешности: «Время никого не щадит»

Также Politeka писала, что Джоли не может оставить в покое Питта и Энистон: "Потребовала прекратить...".