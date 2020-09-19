Поп-король російської естради Філіп Кіркоров полетів відпочивати в Грецію і закидав мережу яскравими фотографіями своєї відпустки

Як передає Politeka.net, епатажний артист любить привертати увагу до своєї персони на сторінках соцмереж.

Так, на останній знімку, яким він поділився у своєму мікроблозі в Instagram, знаменитість позує в стрибку на тлі гірського і морського пейзажу.

Кіркоров в яскравому костюмі від відомого бренду "Дольче і Габбана" і солнезащитных окулярах зобразив себе в пряжці. Артист широко розставив руки і ноги, а також відкрив рот, чи то від подиву, чи то від радості.

"Часом політ фантазії у людей за межею можливого!..🛸

Головне, правильно приземлитися після таких польотів⚓️🎯" " - підписав новий знімок артист.

Користувачі мережі почали обговорювати побачене, при цьому коментарі були абсолютно різними. Одні хвалили і захоплювалися співаком, інші, навпаки, лаяли і обзивали "петрушкою".

"Фоточка супер", " класно виглядаєте, Філіп, і пишете відмінно, одне задоволення вас читати і дивитися👍», «і чому, так хочеться назвати його петрушкою....", "Ви швидко переміщаєтеся 😍, вже і на Корфу побували 😉 » «" добре сказано Філіп! 👍 Головне правильно приземлитися! Гарного Вам відпочинку і не забудьте, як обіцяли спортивний екстрим! 🔥 🔥 🔥 ", "Ніякий ви, філюша, не народний. Прям ось навіть не близько. Воістину кажуть - не чіпайте артистів і повій, вони служать будь-якій владі», - висловилися вони.

Нагадаємо, що над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "а сумочка ваша або дітей?".

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