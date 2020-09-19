Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров улетел отдыхать в Грецию и забросал сеть яркими фотографиями своего отпуска

Как передает Politeka.net, эпатажный артист любит привлекать внимание к своей персоне на страницах соцсетей.

Так, на последней снимке, которым он поделился в своем микроблоге в Инстаграм, знаменитость позирует в прыжке на фоне горного и морского пейзажа.

Киркоров в ярком костюме от известного бренда «Дольче и Габбана» и солнезащитных очках запечатлел себя в прыжке. Артист широко расставил руки и ноги, а также открыл рот, то ли от удивления, то ли от радости.

«Порой полёт фантазии у людей за гранью возможного!..🛸

Главное, правильно приземлиться после таких полётов⚓️🎯"» - подписал новый снимок артист.

Пользователи сети принялись обсуждать увиденное, при этом комментарии были совершенно различными. Одни хвалили и восхищались певцом, другие, наоборот, ругали и обзывали «петрушкой».

«Фоточка супер», «Классно выглядите, Филипп, и пишете отлично, одно удовольствие вас читать и смотреть👍», «И почему, так хочется назвать его петрушкой....», «Вы быстро перемещаетесь 😍, уже и на Корфу побывали 😉», «Хорошо сказано Филипп! 👍 Главное правильно приземлиться! Хорошего вам отдыха и не забудьте, как обещали спортивный экстрим! 🔥🔥🔥», «Никакой вы, Филюша, не народный. Прям вот даже не близко. Воистину говорят - не трогайте артистов и проституток, они служат любой власти», - высказались они.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

Как сообщала Politeka, седой Киркоров в цветастой рубашке озадачил сходством со знаменитым родственником: «С годами стал…».

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров страстно расцеловал Пугачеву, схватив за выпирающее место: «Ты разбиваешь мне сердце».