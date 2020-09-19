ПриватБанк не став повертати клієнтці гроші, які та втратила через збій в терміналі

Українка поскаржилася на проблеми з банком у відгуку на сайті Мінфін.

Клієнтка банку повідомила, що днями робила оплату через термінал самообслуговування ПриватБанку. Вона внесла 4300 гривень, проте термінал зарахував лише 4100. Жінка вирішила, що це був технічний збій і решту 200 гривень повернуть їй на карту.

Вона звернувся в службу підтримки банку, де їй пообіцяли розібратися і повернути гроші.

"Але тепер пишуть, що у них немає збоїв в роботі терміналу і гроші мені не повернуть. Як тепер довести, що гроші були? Виходить моє слово проти слова інкасатора, який забирав виручку? Причому це вже не в перший раз, але в перший раз я не зверталася. Невже мені наступного разу наполягати на тому, щоб бути присутнім при інкасації терміналу або і далі дозволяти себе обманювати?",- обурилася українка.

У свою чергу, представники банку у відповідь на її відгук повідомили, що в цій справі вже розбираються фахівці.

"Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять", - йдеться в опублікованій відповіді представників Приватбанку.

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