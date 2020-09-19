ПриватБанк не стал возвращать клиентке деньги, которые та потеряла из-за сбоя в терминале

Украинка пожаловалась на проблемы с банком в отзыве на сайте Минфин.

Клиентка банка сообщила, что на днях делала оплату через терминал самообслуживания ПриватБанка. Она внесла 4300 гривен, однако терминал засчитал только 4100. Женщина решила, что это был технический сбой и оставшиеся 200 гривен вернут ей на карту.

Она обратился в службу поддержки банка, где ей пообещали разобраться и вернуть деньги.

«Но теперь пишут, что у них нет сбоев в работе терминала и деньги мне не вернут. Как теперь доказать, что деньги были? Выходит мое слово против слова инкассатора, который забирал выручку? Причем это уже не в первый раз, но в первый раз я не обращалась. Неужели мне в следующий раз настаивать на том, чтобы присутствовать при инкассации терминала или и дальше позволять себя обманывать?», - возмутилась украинка.

В свою очередь, представители банка в ответ на ее отзыв сообщили, что в этом деле уже разбираются специалисты.

«Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вам сразу сообщат», - говорится в опубликованном ответе представителей ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк блокирует карты без объяснения причин, под ударом даже инвалиды: "Выкинули, как собаку!".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк вляпался в новый скандал, возмутительные детали: "Деньги так и не вернули".

Также Politeka писала, что ситуация с денежными переводами изменилась, ПриватБанк озвучил детали: "Через терминалы и банкоматы...".