Названо найбільш високооплачувані вакансії в Україні, за які можна отримати 50 тисяч в одні руки

За даними статистики одного з найбільших кадрових порталів говориться, що список найбільш високооплачуваних вакансій зайняла одна сфера – IT. Програмісти можуть розраховувати на зарплату понад 50 тис. грн на місяць.

У списку високоплачуваних зарплат кілька місяців тому також з'явилися й інші професії.

Зокрема, можна було побачити в списку вакансій з високими зарплатами менеджерів. Але зараз ситуація зовсім інша і абсолютно всі пропозиції лише для програмістів.

Найбільш високооплачувані професії:

Net-програміст 55000 грн;

Python-програміст 52000 грн;

Тім лід 50000 грн;

C++ програміст 50000 грн;

Magento-програміст 49800 грн;

Програміст Java 47500 грн;

Веб-аналітик 40000 грн;

C# програміст 40000 грн;

IOS-програміст 40000 грн.

Крім того, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше.

Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023 – му-ще на 5,1%. Зарплати українців будуть підвищені так: у 2021-му році – 13 632 грн; у 2022-му році – 15 414 грн; у 2023-му році – 17 169 грн.

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