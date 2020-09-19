Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Украине, за которые можна получить 50 тысяч в одни руки

В данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов говорится, что список самых высокооплачиваемых вакансий заняла одна сфера – IT. Програмисты могут расчитывать на зарплату более 50 тыс. грн в месяц.

В списке высокоплачеваемых зарплат несколько месяцев назад также появились и другие профессии.

В частности, можно было увидеть в списке вакансий с высокими зарплатами менеджеров. Но сейчас ситуация совершенно иная и абсолютно все предложения лишь для программистов.

Самые высокооплачиваемые профессии:

Net-программист 55000 грн;

Python-программист 52000 грн;

Тим лид 50000 грн;

C++ программист 50000 грн;

Magento-программист 49800 грн;

Программист Java 47500 грн;

Веб-аналитик 40000 грн;

C# программист 40000 грн;

IOS-программист 40000 грн.

Кроме того, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше.

Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%. Зарплаты украинцев будут повышены так: в 2021-м году – 13 632 грн; в 2022-м году – 15 414 грн; в 2023-м году – 17 169 грн.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего.

Как Politeka сообщала, новая зарплата в Украине, Кабмин решил резко изменить сумму выплат.

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