Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував різке зростання зарплат

Він нагадав, що в Україні в червні середня зарплата досягла 11,6 тис.грн. За його словами, в 2022 році цей показник збільшиться до 15 тис.грн.

Про це він розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У червні середні реальні зарплати склали 11,6 тис.грн. Ми очікуємо, що вже в 2022–му середні зарплати по країні будуть на рівні 15 000 грн", - заявив прем'єр.

Варто нагадати, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало наступний прогноз зростання зарплат: у 202 –му - 13 632 грн; у 2022–му - 15 414 грн; у 2023-му - 17 169 грн.

Також раніше повідомлялося, що вУкраїні зростуть зарплати, але підвищення очікує не всіх українців. Зокрема, в Україні в результаті підвищення тарифних розрядів з 1 вересня зарплати вчителів зростуть приблизно на 6%.

Зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. При цьому оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами – від 4050 до 5385 грн.

Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

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