Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала засмагле тіло в халатику

Зірка поділилася з шанувальниками новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Леся позує перед камерою у вельми невимушеному вигляді. З одягу на ведучій тільки білий халатик, який Нікітюк кокетливо приспустила з плечей, тим самим засвітивши засмаглі ключиці і додавши глибини своєму декольте. Крім того, зірка загорнула волосся в білий рушник.

При цьому Леся не забула про макіяж, додавши своєму обличчю свіжості і сяйва за допомогою золотистого хайлайтера.

У підписі до фото зірка вирішила поділитися власним секретом красивої шкіри.

"Дуже часто у пресі зустрічатися заголовок, типу: - Як повернути молодість шкірі обличчя? Мій рецепт, 7 днів конкретного відпочинку, сонце, море, сон, коктейль, риба, овочі, SPF 50 PA +++", - розповіла Нікітюк.

Шанувальники ведучої активно коментують її пост. При цьому деяким здалося, що на фото губи знаменитості виглядають неприродно збільшеними, на що коментатори тут же звернули увагу.

"Судячи з фото, ще коректор, тоналка, бронзер і хайлайтер", "Леся губи вогонь, підколювала їх?", "Шамаханська цариця", "ЛЭСЯ !!!!!!!!!! Ну навіщо ти їх надула???? Натуральні були краще!", "Ну ідеально красива! Белла Донна", "красуня йома йо", "цариця світів", - пишуть люди.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у мікро-бікіні приголомшила зануренням у "Танці з зірками".

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