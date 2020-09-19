Оприлюднена ціна публічного виступу принца Гаррі і Меган Маркл

Як виявилося парочка вимагає у організаторів нечувану суму грошей лише за те, що вони будуть роздавати поради зі сцени. Йдеться про суму в 250 тисяч доларів, за які парочка готова вийти з дому та виступити перед людьми.

Про це повідомляє видання The Mirror з посиланням на джерело.

Як виявилося сума була ще більше. Подружжя вимагало від організаторів від 750 тисяч до мільйона доларів. Пізніше пара все ж знизила ціну, адже Меган і Гаррі були стурбовані, що можуть втратити потенційних клієнтів через свої "королівські" запити.

До всього іншого, перед тим, як виступити публічно Меган і Гаррі жадають надавати інформацію про всі корпорації, членів організації, приватних осіб і держустановах, які пов'язані із заходом або беруть у ньому участь.

Крім того, Меган і Гаррі повинні бути інформовані про інших спікерів, які також беруть участь у заході. У разі технічних неполадок під час онлайн-трансляції знаменитій парі повинні надати інші способи виступу.

Також раніше повідомлялося, що дід принца Гаррі і чоловік королеви Єлизавети II важко прийняв звістку про те, що його онук залишає Великобританію. Зокрема, він назвав переїзд принца Гаррі і його нареченої Меган Маркл в США - справжнім дезертирством і заявив, що онук втратив його підтримку. А його серце буквально розбите.

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