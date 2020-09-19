Обнародована цена публичного выступления принца Гарри и Меган Маркл

Как оказалось парочка требует у организаторов баснословную сумму денег лишь за то, что они будут раздавать советы со сцены. Речь идет о сумме в 250 тысяч долларов за которые парочка готова выйти из дома и выступить перед людьми.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник.

Как оказалось сумма была еще больше. Супруги требовали от организаторов от 750 тысяч до миллиона долларов. Позже пара все же снизила цену, ведь Меган и Гарри были обеспокоены, что могут потерять потенциальных клиентов из-за своих "королевских" запросов.

Ко всему прочему, перед тем, как выступить публично Меган и Гарри потребуют предоставлять информацию обо всех корпорациях, членах организации, частных лицах и госучреждениях, которые связаны с мероприятием или принимают в нем участие.

Кроме того, Меган и Гарри должны быть осведомлены о других спикерах, которые также принимают участие в мероприятии. В случае технических неполадок во время онлайн-трансляции знаменитой паре должны предоставить другие способы выступления.

Также ранее сообщалось, что дед принца Гарри и супруг королевы Елизаветы II тяжело принял известие о том, что его внук покидает Великобританию. В частности, он назвал переезд принца Гарри и его невесты Меган Маркл в США - настоящим дезертирством и заявил, что внук потерял его расположение. А его сердце буквально разбито.

апомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

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