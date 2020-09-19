Популярна українська співачка Тіна Кароль презентувала нові пісні з альбому "Знайти своїх"

Цього року Тіна Кароль відзначає 15-річчя своєї пісенної кар'єри. З цього приводу зірка 18-го вересня випустила новий альбом і презентувала незвичайний кліп-трилогію "Знайти своїх", що складається з трьох заголовних пісень однойменного нового альбому. Одну з пісень "Лодочка" Тіна виконала в ефірі телеканалу "1+1" і здивувала появою в новому образі.

Артистка приміряла стильну шкіряну сукню вишневого відтінку з блискавкою на грудях і тоненьких бретельках. Сміливе декольте співачки тут же привернуло увагу до себе. В Instagram телеканалу також вирішили влаштувати тематичний конкурс з приводу презентації нових робіт.

Зазначимо, біля Тіни можна також помітити скульптуру від українського скульптора Володимира Цісарика. Автор вирішив зобразити співачку в образі сільфа, що стоїть на землі на двох тендітних пір'ї своїх крил.

"Тіна Кароль-єдина співачка, яка є одночасно і творцем, і музою», — сказав автор, відзначаючи унікальність даної роботи.

Відзначимо, в самій трилогії Тіна постала в образі героїні, якій люди довірили потаємні секрети своїх душ. Для одних Тіна була рятівницею, а іншим виносила справедливий вирок.

Нагадаємо, ми також писали, що зірка презентувала новий музичний альбом "знайти своїх". На сторінці зірки в Instagram з'явилося яскраве відео.

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.

У кліпі Кароль постала в наряді від дизайнера David Koma. Це костюм в коричневих тонах з довгими рукавичками, прикрашеними камінням. У ролику показано, як Тіна Кароль йде по поручнях моста, а потім падає вниз.

Фрагмент відео просто приголомшив фоловерів зірки.

"Це космос", "Малятко, це було круто«," це дуже сильно! зворушливо! красиво! Спасибі тобі за творчість! Геній у своїй справі"," До мурашок«, " це космос🔥 🔥 🔥... Захоплююся всією душею♥️♥️♥️", » спасибі за це мистецтво погруз ️ погруз занурили в якусь особливу атмосферу і потрапили в саме💗 💗 💗",-пишуть в коментарях.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!».