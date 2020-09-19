Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, розохотила шанувальників не по-осінньому гарячими кадрами в купальнику

Красуня привернула до себе підвищену увагу після того, як в мережі пішли чутки про її роман з російським коміком Гаріком Харламовим, з яким її нібито бачили на вечірці у Ляйсан Утяшевої. Самі артисти роман заперечують, проте на тлі новин про розлучення Харламова з актрисою Христиною Асмус інтерес навколо цієї історії не вщухає.

Не так давно Кошкіна розповіла, що вирушила на відпочинок. Як повідомляє Politeka.net, зараз актриса вирішила поділитися новими кадрами свого безтурботного проведення часу.

Так, в короткому чорно-білому відео актриса показала, як хлюпається в басейні в спокусливому купальнику-бікіні. Наряд з пікантною шнурівкою на ліфі ідеально підкреслює форми красуні. Кошкіна спокусливо згинається під музику, демонструючи своє тіло з усіх ракурсів.

"Поки не купила суцільний купальник, ловіть відео у воді. Доброго ранку! Всім хороших вихідних!",- підписала кадри знаменитість.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Чарівно, мило. Богиня краси! Суцільний купальник, не піде", "ось нагородив же бох!! Божественної грудьми подруги напевно обзаздрились", "цікаво, який розмір", "Боже мій, як можна бути такою красивою!", "Що ж вона творить", "Харламов не тільки фотографує, але і відео вміє знімати?", "Ходи в бікіні нехай мужики слюнями захлинуться", "очі і губи це щось дивно спокусливе", - пишуть люди.

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