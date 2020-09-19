Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, раззадорила поклонников не по-осеннему горячими кадрами в купальнике

Красотка привлекла к себе повышенное внимание после того, как в сети пошли слухи о ее романе с российским комиком Гариком Харламовым, с которым ее якобы видели на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Сами артисты роман отрицают, однако на фоне новостей о разводе Харламова с актрисой Кристиной Асмус интерес вокруг этой истории не утихает.

Не так давно Кошкина рассказала, что отправилась на отдых. Как сообщает Politeka.net, сейчас актриса решила поделиться новыми кадрами своего беспечного времяпровождения.

Так, в коротком черно-белом видео актриса показала, как плещется в бассейне в соблазнительном купальнике-бикини. Наряд с пикантной шнуровкой на лифе идеально подчеркивает формы красотки. Кошкина соблазнительно изгибается под музыку, демонстрируя свое тело со всех ракурсов.

«Пока не купила сплошной купальник, ловите видео в воде. Доброе утро! Всем хороших выходных!», - подписала кадры знаменитость.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Очаровательно, мило. Богиня красоты! Сплошной купальник, не пойдет», «Вот наградил же бох!! Божественной грудью подруги наверно обзавидовались», «Интересно, какой размер», «Боже мой, как можно быть такой красивой!», «Что же она творит», «Харламов не только фотографирует, но и видео умеет снимать?», «Ходи в бикини пусть мужики слюнями захлебнутся», «Глаза и губы это что-то удивительно соблазнительное», - пишут люди.

Напомним, роскошная «невеста» Харламова пошалила в бассейне, впечатлив размером бюста.

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