Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина, которую вовсю сватают Гарику Харламову, похвасталась пышным бюстом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала фото с отдыха. Красотка была одета в синий купальник, который идеально подчеркнул ее сочный бюст. Девушка была в бассейне, где и устроила фотосессию. Она намочила волосы, выпрыгнула из воды и закрыла глаза, греясь на солнышке. Фото получилось очень горячим, на что, конечно же, обратили внимание поклонники.

«Приятно когда «фотографа» не надо просить фотографировать. Он просто смотрит на тебя, любуется и сам хочет запечатлеть эти моменты) Поэтому, сегодня было сделано ооочень много фото и даже видео. Хотите всё это увидеть?», - заинтриговала поклонников звезда.

За 20 минут ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Очаровательная», «Харламов красава. Красиво сфотал», «Исхудала», «Фигурка огонек», «Огонь», «Ещё бы тебя не хотели фотографировать, такая красотка. Я бы на месте фотографа, вообще в принципе не отходила бы не на шаг от тебя и днём и ночью», «Фотограф красава, а то вечно руки из жопы у всех», «Самая шикарная девушка, я бы такую любил!», «Лучшая», «Красивые глазки», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кошкиной и Харламову приписывают роман после того, как их якобы видели вместе на вечеринке. Сами звезды роман отрицают.

Напомним, что Яна Кошкина пленила вкусными формами в непристойном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.