Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина, которую вовсю сватают Гарику Харламову, похвасталась пышным бюстом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала фото с отдыха. Красотка была одета в синий купальник, который идеально подчеркнул ее сочный бюст. Девушка была в бассейне, где и устроила фотосессию. Она намочила волосы, выпрыгнула из воды и закрыла глаза, греясь на солнышке. Фото получилось очень горячим, на что, конечно же, обратили внимание поклонники.

гарик харламов, яна кошкина

«Приятно когда «фотографа» не надо просить фотографировать. Он просто смотрит на тебя, любуется и сам хочет запечатлеть эти моменты) Поэтому, сегодня было сделано ооочень много фото и даже видео. Хотите всё это увидеть?», - заинтриговала поклонников звезда.

За 20 минут ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

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«Очаровательная», «Харламов красава. Красиво сфотал», «Исхудала», «Фигурка огонек», «Огонь», «Ещё бы тебя не хотели фотографировать, такая красотка. Я бы на месте фотографа, вообще в принципе не отходила бы не на шаг от тебя и днём и ночью», «Фотограф красава, а то вечно руки из жопы у всех», «Самая шикарная девушка, я бы такую любил!», «Лучшая», «Красивые глазки», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кошкиной и Харламову приписывают роман после того, как их якобы видели вместе на вечеринке. Сами звезды роман отрицают.

Напомним, что Яна Кошкина пленила вкусными формами в непристойном декольте: "Богиня".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина свела с ума формами в "хищном" пеньюаре: "Шик, блеск, разврат".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться.