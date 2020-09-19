Российская актриса и телеведущая Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, порадовала поклонников ярким фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Яна опубликовала короткое видео в режиме бумеранг, на котором она сверкнула своими стройными ножками. Кошкина была одета в короткое полосатое платье. Она виляла бедрами и поднимала руки вверх, в результате чего платье задиралось. По видео видно, что Яна очень худая девушка.

Напомним, что про Яну Кошкину заговорили после того, как в сети появились слухи о ее романе с известным комиком Гариком Харламовым. Кошкину якобы видели с артистом на вечеринке у Ляйсан Утяшевой. Сами звезды роман отрицают.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина находится на отдыхе, откуда делится соблазнительными снимками. На днях красотка ошеломила сеть откровенным кадром без лифчика. Кошкина была в бассейне. Она повернулась к камере спиной и сняла лифчик, подкинув его вверх. Поклонники смогли в подробностях рассмотреть идеальную фигурку Яны и соблазнительные изгибы ее тела.

Кроме этого, недавно Кошкина позировала возле бассейна. Она лежала, выставив все свои прелести на всеобщее обозрение. Телеведущая грелась на солнышке, позабыв обо всем на свете.

Напомним, что Яна Кошкина сверкнула достоинствами в мини-бикини: "Гарик в кустах спрятался".

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