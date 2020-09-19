В Україні через суд можуть змусити повернути субсидію до бюджету країни

Зокрема, це можуть зробити, якщо знайдуть порушення в декларації. Є кілька причин таких дій з боку українських чиновників.

Наприклад, орган соцзахисту може зажадати повернути незаконно виплачені гроші, якщо відмовитися це зробити, то подадуть до суду.

У більшості випадків, суддю стають на бік держави і зобов'язують повернути не тільки субсидію, а й відшкодувати витрати на судові тяжби. Тому додатково українці повинні заплатити ще кілька тисяч гривень.

Навіть якщо ви отримуєте весь дохід в тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу, тому будь-яке порушення можуть виявити рано чи пізно. Єдиний варіант цього уникнути - чесно заповнювати декларацію про доходи.

Субсидія сплачується з податків всіх українців. І якщо ви не потребуєте допомоги, у вас є гроші на покупки на суму від 50 тис.грн, на автомобілі та інші транспортні засоби, не варто просити і допомоги з бюджету інакше можуть прийти штрафи.

На допомогу від держави не можуть розраховувати якщо:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

автомобіль віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в центрі зайнятості;

є заборгованість по комунальних платежах.

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