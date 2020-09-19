В Украине через суд могут заставить вернуть субсидию в бюджет страны
В частности, это могут сделать, если найдут нарушение в декларации. Есть несколько причин таких действий со стороны украинских чиновников.
Например, орган соцзащиты может потребовать вернуть незаконно выплаченные деньги, если отказаться это сделать, то подадут в суд.
В большинстве случаев, судьи стают на сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. Поэтому дополнительно украинцы должны заплатить еще несколько тысяч гривен.
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Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода, потому любое нарушение могут обнаружить рано или поздно. Единственный вариант этого избежать - честно заполнять декларацию о доходах.
Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета иначе могут прийти штрафы.
На помощь от государства не могут рассчитывать если:
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есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;
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автомобиль возрастом до 5 лет;
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сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;
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последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;
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есть задолженность по коммунальным платежам.
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