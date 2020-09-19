В Украине через суд могут заставить вернуть субсидию в бюджет страны

В частности, это могут сделать, если найдут нарушение в декларации. Есть несколько причин таких действий со стороны украинских чиновников.

Например, орган соцзащиты может потребовать вернуть незаконно выплаченные деньги, если отказаться это сделать, то подадут в суд.

В большинстве случаев, судьи стают на сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. Поэтому дополнительно украинцы должны заплатить еще несколько тысяч гривен.

Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода, потому любое нарушение могут обнаружить рано или поздно. Единственный вариант этого избежать - честно заполнять декларацию о доходах.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета иначе могут прийти штрафы.

На помощь от государства не могут рассчитывать если:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

автомобиль возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;

есть задолженность по коммунальным платежам.

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