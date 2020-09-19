На тлі зміни курсу гривні багато українців задумалися про те, чи варто зараз міняти долари

Економічний експерт Олексій Дорошенко відповів на це питання в коментарі УНН. Він уточнив, що найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям більш вигідно тримати свої заощадження в іноземній валюті.

"Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, зараз можете трошки притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. У будь - якому випадку", - підкреслив Дорошенко.

Він зазначив, що в плані інфляції можливе подорожчання продуктів і комунальних послуг.

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"Але це ж потрібно за місяць ці витрати зробити, тому вам потрібно зараз, все-таки вигідно якийсь час потримати валюту, якщо у вас зараз немає ніяких витрат у гривні", - зазначив експерт.

Він також звернув увагу на те, що в сьогоднішній ситуації вкрай не вигідно займатися інвестиціями, а ті, хто хотів вкласти гроші в ОВДП, зробили це в минулому році, коли з цього дійсно можна було отримати користь.

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Раніше ми попереджали про черговий обвал гривні по відношенню до американського долара.

Як розповідав аналітик Максим Пархоменко, різкий стрибок курсу долара минулого тижня - не межа, і гривня продовжить знецінюватися і на поточному тижні.

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