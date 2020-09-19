Знаменита співачка Джамала зворушила мережу зворушливими сімейними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, Джамала зовсім нещодавно народила другу дитину - співачка стала мамою ще одного чарівного синочка. Зараз артистка вже повернулася до роботи і щосили намагається встигати приділяти час при цьому і сім'ї і особливо малюкам.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама опублікувала зворушливі кадри в колі сім'ї. На фото можна побачити старшого сина співачки, дворічного Еміра-Рахмана, молодшого Селіма-Гірая та її чоловіка Сеїт-Бекіра.

На фото Джамала відображена в домашньому костюмі з широкими рукавами і з красиво укладеним кучерями волоссям. Вона ніжно тримає на руках молодшого сина, а старший сидить поруч і цілує братика в лоб. На інших знімках можна побачити всю сім'ю співачки разом: чоловік Джамали Бекір страхує старшого сина, дворічного Еміра-Рахмана, поки маленький пустун лізе вгору по шведській стінці. А сама виконавиця тримає новонародженого малюка, з посмішкою спостерігаючи за старшим сином - материнство їй дійсно до лиця.

У підписі до зворушливих знімків Джамала написала, що бути мамою - це найважча професія в світі, але при цьому та, яка приносить в життя найбільше щастя.

"Бути мамою-найскладніша робота в світі! Ти як вічний двигун — не вимикаєшся ніколи", - написала співачка і розповіла, що часто згадує про своїх малюків на концертах або під час інтерв'ю.

Користувачі мережі засипали сімейство розчуленими і душевними коментарями.

"Ви дуже красива мама люблю вас і бажаю вам діточок як на небі зірочок", "Божжеее, які ви милі, просто неймовірно😭 щастя вам, величезного і безмежного!! Як швидко вони виросли♥️", " такі милі! 😍 Любові вам великої!👍 😍 ", "Чудові фото і чудова сім'я🤍 ✨", "красотень ) ти чудова мама😉 😘".

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Як повідомляла Politeka, Джамала одягла пишне вбрання і зробила несподіване зізнання.

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