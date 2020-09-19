В управлінні Пенсійного фонду України розповіли про призначення пільгових пенсій і кому вона може бути надана

Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають лише деякі категорії українців.

Зокрема, це право незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад. Ці категорії українців можуть вийти на заслужений відпочинок раніше.

На пільгових умовах пенсія за віком призначається таким категоріям українців:

за списком № 1 — після досягнення 50 років і при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років і 6 місяців на зазначених роботах;

за списком № 2 — після досягнення 55 років і при наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років і 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на нову доплату до виплат.

Так, у Пенсійному фонді анонсували доплати до 400 гривень українцям віком від 75 до 80 років. Відомо, що надбавки до пенсій почнуть виплачувати вже з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

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