Молдавський виконавець Дан Балан сколихнув мережу раптовою появою після тривалої паузи

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram виконавець опублікував коротке відео з електронним треком. На відео Балан, одягнений в білу сорочку, смугасті штани і підтяжки, йде по уявних електро-проводах, які б'ють його струмом. На тлі грає новий трек музиканта.

"Crazy Loop повертається", - підписав відео Балан.

Його пост викликав справжню бурю в коментарях. Менш ніж за годину його пост подивилися понад 50 тисяч разів. У коментарях залишили безліч захоплених відгуків.

"Боже мій, Дан, яка пластика рухів", "Дан ти так на довго пропав. Це був болісний час. Коли будеш з нами спілкуватися?", "Суворе літо завершилося, почалася пора шаленої активності?!", "Як же круто, що ти повернувся, Дан! Ми тебе дуже чекали! Ти ж відчував це?", "А коли нам чекати ліричний альбом?", "Даник! Ми весь день під враженням!», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що після закінчення «Голосу країни» Дан надовго зник з соцмереж, зрідка публікуючи пост, не повідомляючи про свої плани і наміри. Шанувальники припускали, що Дан відпочивав і набирався натхнення перед чимось грандіозним.

Нагадаємо, що неголений Дан Балан вперше за довгий час засвітився в мережі: "а що за нудьга на обличчі?".

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