У мережі опублікували чуттєвий портрет найріднішої жінки молдавського співака Дана Балана, який став відомий в Україні після участі в шоу "Голос"
Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram. На фото була зображена 62-річна мама Дана Балана Людмила, яка також є співачкою. Жінка була одягнена в пікантне літнє плаття, яке спустила з плечей. Волосся у артистки було розпущене, вона дивилася в кадр і посміхалася. Варто відзначити, що виглядала Людмила незрівнянно. На вигляд їй не даси більше 40 років.
"Мрії - це коли думаєш, що буде краще, ніж буде", - підписали фото автори каналу.
Свіже фото викликало бурхливу реакцію шанувальників. За день фото зібрало майже 2 тисячі лайків і більше 100 коментарів.
"Красива жінка", "як завжди чарівні", "красуня мама Данчика", "Ви наше Ясне Сонечко", "Який чаруючий погляд, чарівна", "яка ж вона неземна Принцеса!!! Її неможливо не любити!!! Здоров'я і щастя!!»,- пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, що поява мами Дана Балана на шоу "Голос країни" викликала справжній фурор, адже шанувальники пари Балана і Кароль побачили, що Людмила – точна копія Тіни. Жінки дуже сильно схожі, що стало приводом для обговорення.
Нагадаємо, що Людмила Балан засліпила фігурою в літніх міні-нарядах.
Як повідомляла Politeka, спекотна мама Дана Балана показала, як зводить з розуму чоловіків: "Ооо, немає слів...", фото.
Також Politeka писала, що 62-річна мама Дана Балана похвалилася витонченою фігуркою, позаздрять 18-річні: "Просто диво".