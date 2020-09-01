Знаменитий співак Дан Балан вперше за довгий час показав себе в соціальних мережах

Після того, як шоу "Голос" підійшло до кінця, артист припинив публікувати нові кадри в Instagram і досить рідко виявляв там свою активність. При цьому чоловік лише зрідка ділився новими фото. Також за цей час Дан випустив кліп в рамках авторського проекту "все пробачати".

Близько двох місяців команда артиста займалася пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками і приховували образи, не наважуючись зробити перший крок назустріч один одному.

Сьогодні ж Дан нарешті показав себе вперше за довгий час, вразивши фанаток. З легкою щетиною на обличчі артист виглядав трохи втомленим і навіть по-домашньому. Як і очікувалося, фанати почали досить бурхливо обговорювати вигляд артиста, що прямує в машині у своїх справах.

"Дааанік😻 😻 😻ми нудьгували ❤ ️ ❤ ️" » " ну ікона ж!!!!😍 😍 😍 ", "Дан, ти будеш ведучим на Танцях з зірками?", "Ми нудьгували ❤️😍», » Дан ми дуже нудьгували🤧❤«, » Оййййй а хто прийшов😍 😍 😍«,» зачіска сьогодні нормальна«," що за красень?! І що за нудьга на обличчі😍😍😍😍💜💜💜», «поголися", " про що задумався?, » - написали фанатки.

Після того, як співак завершив участь у проекті «Голос», він став вкрай рідко з'являтися перед камерами, а також практично припинив оновлювати профілі в соціальних мережах. Саме тому кожен кадр співака привертає увагу до себе. Цього разу в мережі з'явився оригінальний ролик з виступом Дана з акордеоном в руках.

З самого дитинства батьки артиста заохочували його заняття музикою, а першим музичним інструментом в його житті став акордеон. Зараз чоловік на ньому не грає, проте періодично згадує»ази".

До слова, чоловік сам складає слова пісень і музику. Тому ролик, де Дан взяв в руки музичний інструмент і згадав як в молодості грав, вразив фанатів.

"Приколюватися вміє, з ним не засумуєш, веселий, життєрадісний і дуже талановитий», «крім того, що знає 5 мов, ще й на різних інструментах грає. Молодець", "Дан ти дуже прикольний і талановитий красень«,» Красунчик«," це ще той циган, супер!!!», «Цукор».

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