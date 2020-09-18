Молдавский исполнитель Дан Балан всколыхнул сеть внезапным появлением после длительной паузы

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм исполнитель опубликовал короткое видео с электронным треком. На видео Балан, одетый в белую рубашку, полосатые штаны и подтяжки, идет по воображаемым электро-проводам, которые бьют его током. На фоне играет новый трек музыканта.

«Crazy Loop возвращается», - подписал видео Балан.

Его пост вызвал настоящую бурю в комментариях. Менее чем за час его пост посмотрели более 50 тысяч раз. В комментариях оставили множество восторженных отзывов.

«Боже мой, Дан, какая пластика движений», «Дан ты так на долго пропал. Это было мучительное время. Когда будешь с нами общаться?», «Строгое лето завершилось, началась пора бешеной активности?!», «Как же круто, что ты вернулся, Дан! Мы тебя очень ждали! Ты же чувствовал это?», «А когда нам ждать лирический альбом?», «Даник! Мы весь день под впечатлением!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после окончания «Голосу країни» Дан надолго пропал из соцсетей, изредка публикуя пост, не сообщая о своих планах и намерениях. Поклонники предполагали, что Дан отдыхал и набирался вдохновения перед чем-то грандиозным.

Напомним, что небритый Дан Балан впервые за долгое время засветился в сети: "А что за скука на лице?".

Как сообщала Politeka, самая родная женщина Дана Балана пленила красотой в пикантном платье: «Неземная принцесса».

Также Politeka писала, что Дан Балан забыл о Тине Кароль в объятиях королевы красоты: "Уехали вместе".