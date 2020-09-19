Погода в Україні 19 Вересня здивує різкими змінами, про холод можна буде сміливо забути

Так, на заході країни очікується потепління до 17-21 градуса за Цельсієм. Дощів не буде, хоча можлива хмарність. А ось вночі похолодання змусить одягнутися тепліше: 3-6 тепла, передає Politeka.

На півночі України сьогодні очікується сонячна погода, хоча будуть хмари. Повітря прогріється до 17-21 зі знаком «плюс», а ось вночі їх змінять прохолодні 4-8 за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і в центральних регіонах. Стовпчик термометра покаже 18-21 градусів тепла, а ось вночі очікується від 5 до 7 зі знаком «плюс».

Трохи тепліше очікується на півдні України: синоптики прогнозують від 19 до 22 градусів зі знаком «плюс». А ось в темний час доби істотно похолодає: від 8 до 12 тепла.

Без дощів буде і на сході України, повітря прогріється до 16-18 градусів за Цельсієм. У нічний час доби очікується від 5 до 9 зі знаком «плюс».

Жителів Києва та передмістя сьогодні очікуються неймовірні 18-20 градусів за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 5-7 тепла.

У найближчі пару днів синоптики прогнозують нічні похолодання, аж до заморозків. Тому в ряді регіонів оголошено I рівень небезпеки.

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