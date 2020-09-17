В пятницу погода в Украине начнет меняться, причем не в лучшую сторону

О том, каких сюрпризов стоит ждать от природы, рассказала у себя в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что уже ночью в Украину придут первые заморозки. Так, в западных областях температура опустится до 0-3 градусов. В ночь на 19 сентября такие температуры будут возможны уже в большинстве областей страны за исключением Юга.

18 сентября в Украину придет сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

«Еще раз хочу обратить ваше внимание на сильный ветер! Сегодня-завтра порывы ветра будут достигать штормовых значений. Поэтому не бросайте автомобиль свой где-попало сто раз присмотритесь к месту, где вы собираетесь парковаться. Особенно опасны старые высокие ветвистые деревья», - предупредила синоптик.

Диденко также сообщила, что 18 сентября из Украины уйдет фронт, который ранее принес в некоторые области дожди. После этого в стране снова воцарится сухая погода. Локальные дожди возможны только в Сумской и Харьковской областях.

Ожидается, что в пятницу температура воздуха резко устремится вниз. Так, в среднем термометры покажут от +12 до +17 градусов, а на Юге – от +15 до +20.

В Киеве погода будет сухой, но с сильным северо-западным ветром. Похолодание также не обойдет столицу стороной. Столбики термометров опустятся до +14 градусов.

«Кто реагирует чувствительно на изменение погоды – залегайте на один день на уютное "дно")) В течение субботы-воскресенья жара не восстановится, но все же немного потеплеет», - подытожила синоптик.

Напомним, заморозки внезапно ударят по Киеву, появился прогноз: "Будет резкое похолодание и...".

Как сообщала Politeka, погода приготовила новое испытание для украинцев, точный прогноз.

Также Politeka писала, что заморозки ударят по Украине, атмосферный фронт никого не пожалеет.