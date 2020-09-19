Погода в Украине 19 сентября удивит резкими изменениями, о холоде можно будет смело забыть

Так, на западе страны ожидается потепление до 17-21 градуса по Цельсию. Дождей не будет, хотя возможна облачность. А вот ночью похолодание заставит одеться потеплее: 3-6 тепла, передает Politeka.

На севере Украины сегодня ожидается солнечная погода, хотя будут тучи. Воздух прогреется до 17-21 со знаком «плюс», а вот ночью их сменят прохладные 4-8 по Цельсию.

Похожей ситуация будет и в центральных регионах. Столбик термометра покажет 18-21 градусов тепла, а вот ночью ожидается от 5 до 7 со знаком «плюс».

Немного теплее ожидается на юге Украины: синоптики прогнозируют от 19 до 22 градусов со знаком «плюс». А вот в темное время суток существенно похолодает: от 8 до 12 тепла.

Без дождей будет и на востоке Украины, воздух прогреется до 16-18 градусов по Цельсию. В ночное время суток ожидается от 5 до 9 со знаком «плюс».

Жителей Киева и пригорода сегодня ожидаются невероятные 18-20 градусов по Цельсию. А вот ночью похолодает до 5-7 тепла.

В ближайшие пару дней синоптики прогнозируют ночные похолодания, вплоть до заморозков. Поэтому в ряде регионов объявлен I уровень опасности.

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