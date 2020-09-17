Погода в Украине 17 сентября испытает граждан неожиданными переменами, такого не было уже давно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной части страны будет от 29 до 26 градусов по Цельсию. А в ночное время суток похолодает до 12-15 со знаком «плюс». Ожидается, что сегодня будут дожди с грозой.

Похожей ситуация будет и на севере страны, где воздух прогреется до 27-29 градусов выше нуля. В ночное время суток ожидается от 12 до 15 тепла. Это все будет сопровождаться сильными дождями с грозой.

В центральной части Украины грозовые дожди атакуют лишь Винницкую область. Несмотря на это, воздух будет в районе 27-29 градусов выше нуля. В темное время суток столбик термометра покажет от 12 до 15 тепла.

На юге Украины воздух прогреется до 24-29 градусов, А вот ночью ожидаются «свежие» 14-19 тепла. Здесь ожидается солнце и облачность.

На востоке Украины синоптики прогнозируют от 25 до 28 тепла. В ночное время суток похолодает до 6-13 градусов. Вместо дождей ожидается облачность.

Жителей пригорода и Киева погода «побалует» дневными 27-30 градусами тепла, а ночью ожидается от 12 до 14 градусов по Цельсию. Настроение испортят сильные дожди с грозой.

Помимо этого, синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют сильный ветер, до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности.

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