Відома американська актриса Шерон Стоун ощасливила фанатів свіжою фотосесією
Як передає Politeka.net, голлівудська красуня з'явилася на обкладинці Тelegraph і знялася в пікантній фотосесії для журналу.
Як відомо, в 2001 року Стоун перенесла внутрішньомозковий крововилив, після чого її здоров'я похитнулося, а від розкішної зовнішності не залишилося і сліду. Актриса постаріла набагато швидше, ніж її зіркові колеги. Незважаючи на це, Стоун тримається молодцем і продовжує з'являтися на обкладинках журналів.
Звичайно, фото з красунею гарненько відретушували перед публікацією, але шанувальники віддали належне зірці, яка не побоялася взяти участь в настільки відвертій зйомці. На одному з фото актриса позувала в екстремально коротких шортиках і светрі. Жінка сиділа біля басейну, широко розставивши ноги. Багатьом шанувальникам поза нагадала коронну позу Стоун.
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За кілька годин новий пост зібрав понад 60 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Поза з "Основного інстинкту", "Шерон чортова богиня", «така красива і така гаряча», «все ще відмінна пара ніг», «на цей раз ти не показуєш свого бобра», «Ти рок-зірка», «казковий знімок», "як завжди королева", - пишуть люди.
Для цієї ж зйомки Шерон позувала в ботфортах і пікантній синій блузці з глибоким декольте.
Нагадаємо, що Шерон Стоун підірвала мережу новим образом, помолодшала на 20 років: "грецька богиня".
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