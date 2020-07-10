Всесвітньо відома голлівудська актриса Шерон Стоун днями змусила своїх шанувальників припустити, що є відьмою.

Все почалося після того, як зірка виклала в соціальні мережі дві своїх фотографії. На одній їй 19 років, другий же знімок був сучасний. Шанувальники 62-річної актриси помітили неймовірну схожість двох фото. Таке відчуття, що час не владний над Шерон Стоун.

За словами зірки «Основного інстинкту», вона ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів. Просто природа була до неї сприятлива і у неї майже не з'явилися зморшки з віком.

"Не можу назвати точну кількість лікарів, які пропонували мені зробити підтяжку обличчя. На вмовляння декого я навіть піддалася. Але коли подивилася на свої фотографії, подумала: "Що вони збираються підтягувати?!" - розповідала Шерон Стоун в одному зі своїх інтерв'ю. - У мистецтві процес старіння прекрасний. Деякі недосконалості виглядають дуже чуттєво. Люди бояться втратити щось у своїй зовнішності, але ж вони і здобувають. Коли моє обличчя втратило колишню повноту, виступили вилиці".

З актрисою складно не погодитися, вона дійсно, незважаючи на свої роки, продовжує вражати красою і молодістю. І що характерно, задивляються на неї чоловіки набагато молодше, що ще раз доводить наскільки шикарно виглядає актриса.

Не секрет, що російська співачка Алла Пугачова неоднокртано вдавалася до послуг пластичних хірургів. Але, незважаючи на це, похвалитися такою ж молодою зовнішністю, як Шерон Стоун, вона не може.

Однак теж виглядає розкішно.

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун показала, як виглядає насправді: «Сильно постаріла».

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з легендарною Шерон Стоун, відверте зізнання: «Переїхала вантажівка і...».

Також Politeka писала, що час не пощадив Шерон Стоун, ось якою стала зірка "Основного інстинкту": "Плакала, бачачи своє обличчя".