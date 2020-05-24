Відома американська актриса Шерон Стоун ощасливила фанатів, показавши себе справжньою

Як передає Politeka.net, легенда Голлівуду опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує у відвертому образі.

62-річна Шерон з ногами залізла на диванчик у дворі свого будинку. Зірка з'явилася в одному лише купальнику, без тіні збентеження показавши своє тіло - навіть і не намагаючись з'єднати "шторки" бікіні. Варто відзначити, красуня все ще є власницею стрункої фігури і зможе дати фору багатьом молодим.

Шерон зібрала посивіле волосся в пучок і наділа сонцезахисні окуляри. На її обличчі грала легка усмішка. Масивне золотисте намисто та браслет доповнили її лук.

Примітно, що поряд зі Стоун на диваничку притулився її домашній улюбленець - білий французький бульдог з темними цятками на морді.

"Щасливого Дня Пам'яті. Спасибі за вашу службу. Залишайтесь у безпеці. Шерон і Бандит. #Family #nofilter #StaySafe #BanditStone", - підписала фото Шерон.

Фанати прийшли в невимовний захват, засипавши кумира компліментами.

"спасибі за те, що показала себе справжньою! ти все ще така гарна!"

"Краса назавжди"

"Ви нагадали мені, що старіння може бути прекрасним"

"Ідеальна ❤️"

"досі кумир🌹"

"Вона причина, чому я люблю жінок постарше"

"Ти така красива Шерон Стоун 😍"

"Все ще гаряча"

"Як хороше вино!"

"Надихає!"

Раніше ми повідомляли, Шерон понастальгувала в Instagram, виставивши архівне фото з обкладинки журналу Vogue. Вона постала в брючному костюмі і туфлях в чоловічому стилі. Її біле волосся було зачесане назад. Саме з такою зачіскою Стоун ходила певний час у минулому.

В коментарях їй залишили безліч приємних слів: «Улюблена казкова», «Чорне і біле назавжди», «Люблю цю атмосферу», «Ти ангел, що спустився з небес», «Ви дивні, одного разу я буду схожа на вас», «Вау, дуже круто!».

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун показала, як виглядає насправді: «Сильно постаріла».

Також Politeka писала, що час не пощадив Шерон Стоун, ось якою стала зірка "Основного інстинкту": "Плакала, бачачи своє обличчя".