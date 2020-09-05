Зірка українського шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк показав унікальний кадр під час польоту

Як повідомляє Politeka.net, пілот виклав на своїй сторінці в соціальній мережі фото своєї основної роботи. Красень зображений в кабіні літака у формі і з навушниками на голові. На знімку Макс Михайлюк недбало поправляє штурвал, одночасно смикаючи за важіль. За склом можна помітити тільки ясне небо.

"Насолоджуюся цим #b737", - підписав знімок знаменитість.

Користувачі соціальної мережі захопилися вміннями Макса Михайлюка і навіть позаздрили йому в коментарях:

"Сама захоплююча Професія! 👍 "; "І я б так хотіла";" Супер, яка краса"; "Ух, красавела".

Раніше Макс Михайлюк вирішив після довгої перерви порадувати шанувальників своєю оголеною натурою. Він опублікував в мережі фото, на якому зображений з голим торсом. Знаменитість позував приспустивши джинси і розстебнувши замок на ремені. Родзинкою образу стало нижню білизну, яке ніби навмисне з'явилося зовні навмисно. В описі Макс вдарився у філософію:

"Я думаю, що кожен заслуговує на другий шанс, тому що іноді вони не були готові з першого разу, але частіше отримуєте один, так що зробіть це добре, воно того варте. Починайте кожен день заново з кожним новим сходом сонця і будьте готові дізнаватися щось нове".

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